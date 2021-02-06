Прохожие сообщили о краже в «Магните» на Маршала Казакова

Прохожие сообщили о краже в &#171;Магните&#187; на Маршала Казакова
Неизвестные пробрались в магазин через окно. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Петербурге ночью обокрали магазин «Магнит» на улице Маршала Казакова. Неизвестные проникли туда через окно.

Очевидцы рассказали субботним утром, 6 февраля, что злоумышленники наведались в торговую точку на улице Маршала Казакова 70 к. 1 ст. 2. Кадры с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Обокрали магнит через открытое окно», — написал автор записи.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании подозреваемого в хищении алкоголя из магазина на Загребском бульваре. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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