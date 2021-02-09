Милонов не поверил словам актрисы Мельниковой о зарплате в ЗакСе Петербурга

Милонов заявил, что зарплата в два раза выше. Фото: Baltphoto

Милонов заявил, что зарплата в два раза выше. Фото: Baltphoto

Он отметил, что в год депутат получает около двух миллионов рублей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал слова актрисы Анастасии Мельниковой о зарплатах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Она уверяет, что получает 60 тысяч рублей, а Милонов ей не верит. Об этом сообщает РИА Новости.

Милонов в эфире «Радио 1» заявил, что депутат ЗакСа в год получает около двух миллионов рублей. Это значит, в месяц выходит примерно 150-160 тысяч рублей «со всеми премиями и прочим». Депутат предположил, что Мельникова озвучивала сумму оклада.

«Но голый оклад никогда не получаешь – всегда есть надбавки»,

— сказал Милонов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутат Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия. По его словам, женщины, которые стали жертвами домашнего насилия, сами ответственны за это.