Роскомнадзор запустил приложение, в котором граждане могут пожаловаться на запрещенную информацию в интернете

С помощью этого приложения сотрудники ведомства смогут оперативнее отслеживать и удалять запрещенную информацию, размещенную в сети. Фото: Pixabay

С помощью этого приложения сотрудники ведомства смогут оперативнее отслеживать и удалять запрещенную информацию, размещенную в сети. Фото: Pixabay

Роскомнадзор в тестовом режиме запустил мобильное приложение, которое позволит гражданам жаловаться на запрещенную информацию, размещенную на просторах интернета.

Ранее РКН также предлагал россиянам такую возможность, но жалобы на возмутительный контент принимались на сайте ведомства. Целью приложения, как объясняют в самом ведомстве, является повышение оперативности удаления из сети запрещенной информации.

Разрабтка РКН уже сейчас доступна на платформах App Store и Google Play. Отметим, что войти в сервис можно с помощью портала государственных услуг, отдельная регистрация не требуется.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из Новосибирска пожаловались президенту Владимиру Путину на задержки в выплате зарплат и низкий размер оплаты труда. Глава государства поручил проверить эту информацию.