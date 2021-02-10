«Новый этический рейх»: Богомолов раскритиковал современную Европу

Российский режиссер Константин Богомолов опубликовал манифест против «нового этического рейха», где рассказал о попытках Запада убрать из жизни «сложного человека».

Сама работа появилась в блоге на радиостанции «Эхо Москвы и в «Новой газете». В ней Богомолов оценил развитие современной Европы.

«Современный Запад – такой вот преступник, прошедший химическую кастрацию и лоботомию. Отсюда эта застывшая на лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и всеприятия. Это не улыбка Культуры», – пояснил Богомолов.

Кроме этого, он добавил, что новый тоталитаризм властей достигается с помощью контроля над социальными сетями, а многие страны навязывают «этическую чистоту», выступая против харассмента, абьюза и расизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Собчак заявила о «расставании» с Богомоловым.