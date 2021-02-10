В Петербурге замдиректора ФСИН отправится в колонию за взятку в 710 млн рублей

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении замдиректора регионального управления ФСИН Сергея Мойсеенко. Мужчину признали виновным в получении взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Сергея Мойсеенко приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. До этого он получил взятку в размере более 710 млн рублей.

По версии следствия, специалист взял деньги с подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты-2». Отметим, что сам Мойсеенко свою вину не признал, а также отказался от дачи показаний.

Напомним, что в августе мужчину судили по другому делу. Он обвинялся в подстрекательстве к убийству. В итоге, суд также признал его виновным. Мойсеенко по совокупности двух дел получил 18 лет колонии строгого режима, а также лишился звания «полковник внутренней службы».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подполковник ФСИН в Петербурге устроил пьяный дебош в отделе полиции.