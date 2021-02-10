В ЗакСе Петербурга оппозицию могут лишить слова после двух предупреждений

Депутаты Законодательного собрания приняли поправки в регламент своих заседаний. Теперь депутата могут лишить слова, если он выступает не по заявленному вопросу.

Об этом стало известно в среду, 10 февраля. Поправки были приняты на очередном заседании ЗакСа.

Таким образом, фракция теперь не имеет права объявлять дополнительный перерыв, после которого была возможность выступления. Паузу можно будет определять только путем голосования. Для принятия решения нужно большинство.

Например, если спикер Закса Вячеслав Макаров или большинство решат, что депутат выступает не по теме, то ему будет вынесено замечание, после двух – лишение слова до конца заседания. Такие изменения приняты на год.

Против подобных мер выступили депутаты Партии Роста, «Яблока» и «Справедливой России».

«Теперь можно оставить одного-двух депутатов, вместо остальных можно поставить картонные коробки», – заявил политик Максим Резник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Макаров назвал зарплаты депутатов ЗакСа Петербурга.