Петросян показал, как выглядел в 35 лет

Юморист Евгений Петросян поделился фотографией из своей молодости. Он предстал в образе франта из высшего общества.
Телеведущий, которому сейчас 75 лет, выложил в Instagram фото, на котором около 35. Петросян на фото одет в черный смокинг и шляпу-цилиндр. Сорочка, галстук-бабочка и перчатки в руках довершают образ.
«А сейчас молодые сохраняют фотографии из своих телефонов?» — спросил артист.
Подписчиков удивило, каким привлекательным в молодости был юморист. Они попросили чаще делиться подобными фотографиями.
«Совсем не изменились, только волосы чуть посидели», — прокомментировал пользователь.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подписчиков поразила внешность сына Петросяна.