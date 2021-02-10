Петросян показал, как выглядел в 35 лет

Юморист Евгений Петросян поделился фотографией из своей молодости. Он предстал в образе франта из высшего общества.

Телеведущий, которому сейчас 75 лет, выложил в Instagram фото, на котором около 35. Петросян на фото одет в черный смокинг и шляпу-цилиндр. Сорочка, галстук-бабочка и перчатки в руках довершают образ.

«А сейчас молодые сохраняют фотографии из своих телефонов?» — спросил артист.

Подписчиков удивило, каким привлекательным в молодости был юморист. Они попросили чаще делиться подобными фотографиями.

«Совсем не изменились, только волосы чуть посидели», — прокомментировал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подписчиков поразила внешность сына Петросяна.