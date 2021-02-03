Пользователей поразила внешность сына Петросяна

Пользователей поразила внешность сына Петросяна
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: скриншот Instagram

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась новым фото с сыном Ваганом. Поклонники заметили, как сильно малыш похож на маму.

На размещенном в Instagram фото Брухунова и ребенок улыбаются друг другу. Оба одеты в одинаковые домашние костюмчики. Пользователи признались, что кадр их растрогал и одновременно поразил.

«Очень на Вас похож!», — написала подписчица.

«Мамина копия», — написал юзер.

Отметим, что для Петросяна брак с Брухуновой является уже пятым по счету. Однако с предыдущей женой, Еленой Степаненко, артист провел в официально зарегистрированных отношениях 33 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая жена Петросяна поразила поклонников своим преображением.

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