Гражданин Узбекистана во Всеволожском районе угрожал «взорвать всю Россию»

Гражданин Узбекистана сообщил о ложном взрыве.

Инцидент произошел 10 февраля. Мужчина позвонил через 112 из деревни Новосаратовка во Всеволожском районе и сообщил о том, что у него обнаружен COVID-19 и он не может выехать на родину, в связи стал угрожал взорвать всю Россию и всех убить, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На место прибыл наряд полиции, но по адресу никого не обнаружили.

Вскоре все же злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудники полиции разыскивает мужчину, который позвонил по номеру «112» и стал угрожать, что взорвет дом, если ему не переведут 100 рублей. Адрес здания он не сообщил.