Жители Ульяновки несколько лет жалуются на регулярное отключение электроснабжения

Проблему не могут решить около шести лет.

Поселок Ульяновка 9 февраля в очередной раз остался без электроснабжения. В населенном пункте за последние шесть лет к подобным инцидентам успели привыкнуть, о чем сообщает Online47.

Оборудование сломалось в морозный день, так что сотрудникам АО «ЛОЭСК» пришлось, несмотря ни на что, устранят неполадки. Работы были завершены только к утру 10 февраля.

Отмечается, что проблема началась из-за того, что ПАО «Россети Ленэнерго» не спешит обеспечить присоединение новых электросетевых объектов АО «ЛОЭСК» к энергомощностям, хотя соответствующий договор уже заключен.

Непонятно, когда будет решена проблема – пока что этот вопрос остается риторическим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в нескольких садоводствах Соснового Бора отключали электричество. Речь идет о Старые Калищи и СНТ «Балтика». Там в пятницу произошла авария из-за повреждения двух электрических кабелей.