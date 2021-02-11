В Петербурге замначальника отдела полиции подозревают во взятничестве

В Петербурге замначальника отдела полиции подозревают во взятничестве
Обстоятельства преступления выясняются. Фото: pixabay

Мужчина якобы брал деньги и обещал «крышу» бизнесменам.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении замначальника отдела полиции в одном из районов города. Мужчину поймали во время передачи средств. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в СК РФ по городу.

По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов потребовал от владельца сети кафе платить ему взятку в размере не менее 30 тысяч рублей каждый месяц. За эту сумму замначальника отдела полиции обещал покровительство и невмешательство в дела заведения.

Мужчину поймали возле одного из домов на Рыбацком проспекте. В этот момент он получал деньги от бизнесмена. Его задержали и заключили под стражу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге экс-замдиректора ФСИН отправится в колонию за взятку в 710 млн рублей.

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