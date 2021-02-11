В Москве полицейский спас женщину из огня и угодил в больницу

Мужчина спрыгнул с обессилевшей женщиной прямо в сугроб.

В Москве сегодня, 11 февраля, полицейский помог женщине спастись из горящей квартиры. Об этом сообщили в ТАСС.

Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на пожар во время патрулирования и не смог пройти мимо. Он зашел в здание, несмотря на дым и языки пламени. Там он обнаружил обессилевшую женщину, которая едва ли могла спастись сама. Полицейский вместе с ней перелез через ограждение и спрыгнул в сугроб, так как другого способа выжить уже не было.

«Сотрудник из последних сил держался за раскаленную перекладину, прижимая к себе женщину»,

— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Обоих пришлось госпитализировать с травмами и ожогами различной степени тяжести. Другой полицейский тем временем помогал эвакуировать жильцом дома. Отмечается, что полицейские получал награжу за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

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