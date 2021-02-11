В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии в отношении силовика

Гражданин мог причинить телесные повреждения сотрудники правоохранительных органов во время митинга 31 января.

В Санкт-Петербурге сегодня, 11 февраля, задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, он причинил физическую боль силовику во время несанкционированного митинга, который состоялся 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД по городу и Ленинградской области.

Известно, что полицейские задержали 25-летнего уроженца Тверской области. Его пытались отвести в автозак во время акции протеста на Пионерской площади, но он активно сопротивлялся и якобы даже причинил телесные повреждения силовику.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Напоминаем, что в российский городах прошло несколько митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Генпрокуратура, МВД и СК напомнили россиянам об ответственности за незаконные митинги.