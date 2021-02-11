Генпрокуратура, МВД и СК напомнили россиянам об ответственности за незаконные митинги

За нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в МВД. Фото: Gazeta.SPb.ru

За нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в МВД. Фото: Gazeta.SPb.ru

Генпрокуратура, МВД и Следственный комитет предостерегли россиян от участия в несанкционированных протестных акциях и предупредили об ответственности.

В СК заявили, что участие в несогласованных мероприятиях может привести к уголовной ответственности. Также наказание последует за призывами к массовым беспорядкам, в том числе для подростков.

В МВД граждан призвали отказаться от участия в акциях и прислушаться к здравому смыслу. Кроме того, отмечается, что в России по-прежнему действуют коронавирусные ограничения и меры. За нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре посчитали необходимым предостеречь россиян о недопустимости нарушения закона в связи с распространением в интернете призывов к участию в митингах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководителя штабов Навального объявили в межгосударственный розыск.