Анна Хилькевич прокомментировала новость о своей «смерти»

Актриса не поняла, почему поклонники волнуются за ее жизнь.

Актриса Анна Хилькевич прокомментировала новость о том, что она якобы умерла. Звезда опровергла данные в своем Instagram-аккаунте.

Хилькевич написала, что была удивлена, когда получила вопросы о том, жива ли она. Подписчики заметили, что в анкете актрисы случайным образом появилась дата смерти – якобы она умерла 8 февраля.

«Выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или, может, я сейчас пишу это, а вы не видите? А вот сейчас страшно стало»,

— написала Хилькевич.

Она подчеркнула, что с ней все в порядке и переживать не о чем. Актриса добавила, что в случившемся мало приятного и попросила не убивать ее так рано, потому что осталось много планов и дел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что муж Хилькевич случайно сломал ей нос в новогоднюю ночь.