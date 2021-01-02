Муж Хилькевич случайно сломал ей нос в новогоднюю ночь

Актриса заверила, что никто даже не выпивал и все вышло спонтанно.

Актриса Анна Хилькевич призналась, что сломала нос в новогоднюю ночь. Во всем она в шутку обвинила своего супруга. Новостью звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что ее семья провожала старый год. Муж Хилькевич танцевал вместе с дочкой и в какой-то момент случайно ударил ногой по телефону актрисы. Гаджет сильно ударил актрису и той понадобилась помощь врачей.

Хилькевич посмеялась над ситуацией. Врач настаивает на том, чтобы актриса спала на спине, а также не каталась на коньках и поменьше трогала его руками. На восстановление может уйти около двух недель, отметила звезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Хилькевич поздравила мужа с днем рождения и устроила ему сюрприз на сеновале. Поклонники актрисы присоединились к ее поздравлениям, а также заявили, что пара является для них примером.