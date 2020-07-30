Анна Хилькевич поздравила мужа с днем рождения и устроила ему сюрприз на сеновале

Анна Хилькевич довольно оригинально поздравила своего супруга Артура Волкова с днем рождения. Актриса устроила ему сюрприз на сеновале.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заказала кресло из сена, чтобы устроить необычный сюрприз супругу. Такой подарок актриса установила возле собственного особняка, а также накрыла праздничный стол и заготовила большое количество воздушных шаров.

Поклонники актрисы присоединились к ее поздравлениям, а также заявили, что пара является для них примером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о признании Анны Хилькевич. Она заявила, что стыдится российских мужчин. При этом она подчеркнула, что противоположным образом относится к белорусам.