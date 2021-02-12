В мире за сутки число ковид-пациентов выросло на 413 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 413 тыс., общее число заражений превысило 106,99 млн.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), самое большое число ковид-инфицированных зарегистрировано в США, где выявили более 26 млн случаев Covid-19. На втором месте по числу заболевших расположилась Индия, в стране насчитывается более 10,8 млн заболевших. На третьем — Бразилия с более 9,5 млн пациентов с COVID-19.

В России выявлено более 4 млн случаев COVID-19. Из них более 3,5 млн выздоровели, более 78 тыс. скончались.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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