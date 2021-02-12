Мощный взрыв прогремел в одном из супермаркетов во Владикавказе

В пятницу, 12 февраля, в столице Северной Осетии — Владикавказе прогремел мощный взрыв.

На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит».

В результате взрыва здание супермаркета оказалось полностью разрушено, пишет ТАСС. Точная причина взрыва не установлена. По предварительной информации, это могло произойти из-за утечки газовоздушной смеси: в подвале хранились кислородные баллоны, сообщают РИА «Новости». Местные власти сообщают о как минимум одном пострадавшем.

По данным Минздрава республики, в здании под завалами могут находиться люди.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице случился ужасный инцидент с обрушением частного дома. Жилье не выдержало после взрыва газа. Информация о пострадавших уточняется. Ситуация со взрывом случилась вечером в четверг, 11 февраля, в доме на Речном переулке.