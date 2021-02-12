Стала известна предварительная причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

Предварительной причиной взрыва в супермаркете во Владикавказе стал взрыв газа.

«Предположительно, взорвался газ, есть пострадавшие», — цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

По данным местных властей в ходе спасательных работ на месте взрыва нашли одного человека, он не пострадал, с ним работают правоохранительные органы.

В пятницу, 12 февраля, в столице Северной Осетии — Владикавказе прогремел мощный взрыв. На улице Гагкаева взорвался супермаркет «Магнит».

В результате взрыва здание супермаркета оказалось полностью разрушено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице случился ужасный инцидент с обрушением частного дома. Жилье не выдержало после взрыва газа. Информация о пострадавших уточняется.