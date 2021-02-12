В Петербурге задержали плотника, похищавшего редкие черепа из Зоологического музея

Из Зоологического института РАН в Петербурге пропали черепа редких животных на сумму порядка 3,5 млн рублей. В краже заподозрили одного из рабочих.

В среду, 10 февраля, в полицию поступила информация о пропаже из лаборатории учреждения черепов дымчатых леопардов и орангутанов, а также других млекопитающих. Как стало известно gazeta.spb.ru, на следующий день у дома по Морской набережной задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний плотник, работающий в НИИ.

Позже выяснилось, что мужчина в период с августа прошлого года по январь текущего похищал экспонаты, которые впоследствии продавал ученику десятого класса.

По данному факту возбудили уголовное дело. Школьника опросили в качестве свидетеля, а самого плотника поместили в изолятор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что о пропаже в Зоологическом музее заявил исполняющий обязанности директора научного института.