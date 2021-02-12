В ВОЗ назвали мужественным решение России ослабить ограничения из-за коронавируса

Председатель ВОЗ Мелита Вуйнович назвала послабления в коронавирусных ограничениях России мужественным решением.
При это она отметила, что пандемия не ушла.
«Мы вместе сможем ее преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме», цитирует ее РБК.
По ее словам, ослабление ограничений поможет восстановлению экономики и психологическому состоянию жителей России, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, ограничения придётся ввести снова.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут снять ограничения к маю, а в Удмуртии отменили обязательный масочный режим с 12 февраля, о таком же решении заявили в Чечне.
С начала пандемии в России зафиксировано 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 79 194, выздоровели 3 559 142 пациента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что весной возможно увлечение числа зараженных коронавирусом. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, рост заболеваемости возможен из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Кроме того, весной начнутся сезонные ОРВИ, авитаминоз и депрессивные состояния.