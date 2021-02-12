В ВОЗ назвали мужественным решение России ослабить ограничения из-за коронавируса

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

Председатель ВОЗ Мелита Вуйнович назвала послабления в коронавирусных ограничениях России мужественным решением.

При это она отметила, что пандемия не ушла.

«Мы вместе сможем ее преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме», цитирует ее РБК.

По ее словам, ослабление ограничений поможет восстановлению экономики и психологическому состоянию жителей России, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, ограничения придётся ввести снова.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут снять ограничения к маю, а в Удмуртии отменили обязательный масочный режим с 12 февраля, о таком же решении заявили в Чечне.