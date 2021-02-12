В ВОЗ назвали мужественным решение России ослабить ограничения из-за коронавируса

В ВОЗ назвали мужественным решение России ослабить ограничения из-за коронавируса
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. . Фото: pixabay

Председатель ВОЗ Мелита Вуйнович назвала послабления в коронавирусных ограничениях России мужественным решением.

При это она отметила, что пандемия не ушла.

«Мы вместе сможем ее преодолеть даже в каком-то более релакс-режиме», цитирует ее РБК.

По ее словам, ослабление ограничений поможет восстановлению экономики и психологическому состоянию жителей России, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, ограничения придётся ввести снова.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут снять ограничения к маю, а в Удмуртии отменили обязательный масочный режим с 12 февраля, о таком же решении заявили в Чечне.

С начала пандемии в России зафиксировано 4 042 837 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов достигло 79 194, выздоровели 3 559 142 пациента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что весной возможно увлечение числа зараженных коронавирусом. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков.По его словам, рост заболеваемости возможен из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Кроме того, весной начнутся сезонные ОРВИ, авитаминоз и депрессивные состояния.
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