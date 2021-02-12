На станциях «Садовая» и «Петроградская» отремонтируют эскалаторы

Две станции метро в Петербурге получат капитальный ремонт эскалаторов. Разрешение на проведение работы были выданы «Садовой» и «Петроградской» станциям.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщает пресс-служба ГАТИ, разрешение на ремонт было выдано по заказу ГУП «Петербургский метрополитен». Так подземка Северной столицы получила в свое распоряжение материалы оборудование для производства работ по ремонту эскалаторов.

Рабочие приступят к работе на «Петроградской» станции 1 апреля и завершат 20 сентября. На «Садовой» – со 2 апреля по 29 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в метро Петербурга снова произошел сбой пополнения «Подорожника» с карты. Сами петербуржцы проверили несколько станций. Выяснилось, что пополнить карту «Подорожник» можно только наличными средствами. Бесконтактный способ оплаты картой – недоступен. Специалисты смогли исправить данную проблему.