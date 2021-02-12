«Сбербанк» предлагает клиентам отказаться от пластиковых карт

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Россиян призывают отказываться от карт. Фото: pixabay.com

В банке отмечают, что это позволит ускорить процесс оформления карты и снизить негативное влияние на экологию.

В «Сбербанке» призвали клиентов отказаться от выпуска пластиковых карт. Об этом сегодня, 12 февраля, пишут «Известия».

В банке отметили, что оформить выпуск карты можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Там же можно выбрать функцию «Давайте без пластика». В таком случае процесс оформления будет быстрее – на выпуск онлайн-карты уйдут считанные минуты. Благодаря этому можно помочь экологии.

Представитель банка Игорь Ковалев заявил, что россияне все чаще совершают покупки онлайн и расплачиваются телефонами, поэтому особого смысла в выпуске пластиковых карт нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клиенты Tele2 на Северо-Западе чаще стали заказывать SIM-карты онлайн. В 2020 году эпидемиологическая ситуация подтолкнула телеком-рынок к ускоренному развитию онлайн-продаж и цифровых сервисов.

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