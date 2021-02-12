В Техасе участниками аварии стали более 130 автомобилей: погибли шесть человек

Согласно некоторым данным, травмы различной тяжести получили 65 человек.

В штате Техас сегодня, 12 февраля, произошла массовая авария – ее участниками стали около 130 автомобилей. В результате инцидента скончались шесть человек, еще 65 получили травмы различной тяжести. Об этом сообщает местное издание Dallas Morning News.

По предварительным данным, причиной инцидента стала наледь. На место незамедлительно прибыли спасатели, которые эвакуировали людей. Затем они проверили каждую машину в поисках пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Петербурга в Москву задержали «Сапсаны» после падения авто с путепровода. Спецслужбы помогают водителю вытащить автомобиль с путей. Также устанавливаются причины случившегося.