Словения откроет границы для россиян с 13 февраля

Словения откроет границы для россиян с 13 февраля
Словения открывается для россиян с 13 февраля. Фото: unsplash

С субботы, 13 февраля, Словения начнет принимать туристов из стран Шенгенской зоны и государств из «красного списка», включая Россию.

Как сообщается на сайте словенского правительства, помимо возобновления авиасообщения, страна открывает контрольно-пропускные пункты на автомагистралях и железной дороге. Таким путем в Словению смогут попасть только граждане европейских стран.

Для посещения Словении иностранцам придется предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не раньше, чем за 48 часов до поездки. При этом на границе будут принимать тесты только из лабораторий, утвержденных Минздравом республики.

Перенесшие коронавирус граждане шенгенских стран смогут въехать в Словению при наличии положительного результата теста, сделанного не позднее, чем за три недели до поездки и не ранее, чем за полгода перед приездом. Также нужно сделать справку о выздоровлении.

Также страну смогут посетить обладатели сертификата о вакцинации от коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия ужесточит правила въезда из-за мутации Covid-19.

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