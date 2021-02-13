Глава Офиса президента Украины заявил о невыполнимости Минских соглашений

Глава Офиса президента Украины заявил о невыполнимости Минских соглашений
Флаг Украины. Фото: Pixabay

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в том виде, в котором они существуют.

Он отметил, что Украина приложит все усилия для соблюдения этих договоренностей. По его словам, прогресс в переговорах, хоть и небольшой, по Донбассу есть.

Ермак добавил, что украинская сторона смогла кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции, сообщает «Укринформ».

В то же время он сказал, что ощутимых результатов с момента подписания Минских соглашений нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Он отметил об изменении порядка выполнения минских договоренностей «пока никто речи не ведет»

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
андрей ермак минские соглашения украина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автомобиль каршеринга протаранил ограду около «Московской»
Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Поездка из столицы России в Хабаровск обошлась москвичу в 250 тыс. рублей
За неделю в Петербурге на 17% выросло число больных коронавирусом
Глава Офиса президента Украины заявил о невыполнимости Минских соглашений
Снег и минус 11 градусов ожидаются в Петербурге в субботу
Пешеход попал под колеса автомобиля у перехода на Литовской
Иномарка сгорела дотла на Саперной