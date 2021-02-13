Глава Офиса президента Украины заявил о невыполнимости Минских соглашений

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Минские соглашения практически невозможно выполнить в том виде, в котором они существуют.

Он отметил, что Украина приложит все усилия для соблюдения этих договоренностей. По его словам, прогресс в переговорах, хоть и небольшой, по Донбассу есть.

Ермак добавил, что украинская сторона смогла кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции, сообщает «Укринформ».

В то же время он сказал, что ощутимых результатов с момента подписания Минских соглашений нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается. Он отметил об изменении порядка выполнения минских договоренностей «пока никто речи не ведет»