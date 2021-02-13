В России суточный прирост Covid-19 составил меньше 15 тысяч человек

В России снизилась суточная заболеваемость коронавирусом, однако болезнь по-прежнему имеет опасность для пациентов. За минувшие сутки в стране выявили менее 15 тыс. новых случаев.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в России выявлено 14 тыс. 861 новый случай коронавируса. Лидером по приросту стала Москва – 1 тыс. 963 человека. На втором месте Санкт-Петербург – 1 тыс. 130 новых больных. Тройку замкнула Московская область – 884 пациента за сутки.

Отметим, что от болезни за сутки скончались 502 человека. Общее число достигло 79,6 тыс. смертей. Выздороветь от болезни смогли 18 тыс. 765 человек за минувшие 24 часа, а за все время более 3,6 млн в 85 регионах страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что врачи заявили, что коронавирус в 3,5 раза смертоноснее гриппа.