Баскетбольный «Зенит» обыграл ЦСКА на выезде

Очередной матч Единой Лиги ВТБ для «Зенита» завершился победой. Команда из Петербурга обыграла в гостях московский ЦСКА.

Матч состоялся в субботу, 13 февраля. Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, игра завершилась со счетом 71:74 в пользу команды из Северной столицы.

«Сегодняшняя победа особенно приятна, потому что наши парни не чувствовали себя в гостях, слыша вашу мощную поддержку», – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что победа позволила «Зениту» остаться лидером Единой Лиги ВТБ. Следующий свой матч команда проведет уже в рамках Евролиги. Игрокам предстоит встретиться с «Црвеной Звездой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Зенита». В составе команды отличились Андрей Мостовой дважды на 14-й и 67-й минутах, а также Станислав Крапухин на 52-й и Даниил Шамкин на 80-й.