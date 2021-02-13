Совет Европы рассмотрит обращение защиты Навального из-за неисполнения решения ЕСПЧ

Адвокаты политика Алексея Навального обратились в комитет министров Совета Европы по делу «Ив Роше». Защита планирует рассмотреть неисполнение решения ЕСПЧ.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката оппозиционера Ольгу Михайлову, обращение будет рассмотрено в марте. Защита просит принять меры в отношении России в связи с неисполнением властями решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году присудил по заявлению Навального компенсацию в размере более чем 80 тыс. евро. Суд признал нарушения российских властей по делу «Ив Роше».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что суд принял решение по делу оппозиционера и блогера Алексея Навального. Его условный срок заменили на реальный. В колонии ему предстоит отсидеть 3,5 года.