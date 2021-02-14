Рудковская регистрирует торговую марку «Гном Гномыч»

Рудковская регистрирует торговую марку &#171;Гном Гномыч&#187;
Яна Рудковская с сыном. Фото: скриншот instagram

Продюсер Яна Рудковская регистрирует в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) бренд «Гном Гномыч».

Соответствующая заявка была подана 9 февраля 2021 года. Под этим товарным знаком можно будет производить одежду, парфюм и даже оружие, а также открывать рестораны.

Как сообщило Агентство городских новостей «Москва», Рудковская решила зарегистрировать бренд, так как считает, что он должен принадлежать тем, кто его придумал и раскрутил.

Напомним, в январе товарный знак «Гном-гномыч» для производства одежды хотел зарегистрировать некий предприниматель.

Отметим, прозвище Гном Гномыч Рудковская вместе со своим мужем Евгением Плющенко придумали для своего сына Александра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аршавин и Рудковская сцепились из-за слов о воспитании маленького Гном Гномыча. Футболист считает, что ребенка заставляют изображать счастливого мальчика, а на деле счастливы только родители.

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