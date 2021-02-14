На Заневском проспекте из-под земли забил фонтан

На Заневском проспекте из-под земли забил фонтан
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе Петербурга забил фонтан. Причиной этого стал прорыв трубы.

Забивший из-под земли фонтан автомобилисты заметили сегодня утром, 14 февраля, на Заневском проспекте перед мостом Александра Невского. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи уточнили, что, скорее всего, там не выдержал холодов и лопнул пожарный гидрант. Подробности коммунальной аварии выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о прорыве трубы с кипятком на Стародеревенской улице.

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