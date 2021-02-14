В Швеции захотели помешать строительству газопровода «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Депутат шведского парламента Бьёрн Седер попросил главу МИД Анн Линде разъяснить, планирует ли ведомство предпринять какие-либо шаги для убеждения ФРГ отказаться от участия в проекте строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

По мнению депутата, «Северный поток — 2» угрожает политике безопасности и делает Европу зависимой от российского гaза. При этом он признает, что бороться с газопроводом будет не так легко, так как Германия отказывается останавливать его строительство, сообщает RT.

По его словам, противодействие строительству газопровода станет одним из вариантов реакции европейского сообщества на политику властей России.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.