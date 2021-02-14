Бетономешалка упала в Неву

В воскресенье, 14 февраля, бетономешалка упала в реку Неву в Петербурге.

Подробности сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«На Октябрьской набережной поднимают упавшую в Неву бетономешалку», — говорится в сообщении.

Автор поста опубликовал видео с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с тяжелым транспортом в Петербурге случилась вечером, 16 ноября. Бетономешалка притерлась к троллейбусу. Обе машины встали. Из-за столкновения пассажирам общественного транспорта пришлось покинуть свои места.