Бетономешалка упала в Неву

Бетономешалка упала в Неву
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Telegram-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

В воскресенье, 14 февраля, бетономешалка упала в реку Неву в Петербурге.

Подробности сообщили в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

«На Октябрьской набережной поднимают упавшую в Неву бетономешалку», — говорится в сообщении.

Автор поста опубликовал видео с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с тяжелым транспортом в Петербурге случилась вечером, 16 ноября. Бетономешалка притерлась к троллейбусу. Обе машины встали. Из-за столкновения пассажирам общественного транспорта пришлось покинуть свои места.

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