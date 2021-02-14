Лавров встретится с главой финского МИД в Петербурге 15 февраля

Лавров встретится с главой финского МИД в Петербурге 15 февраля
Встреча пройдет в Петербурге. Фото: pixabay

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто в Петербурге. Специалисты обсудят отношения двух стран в понедельник, 15 февраля.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы ведомств поговорят об торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах двух стран, а также затронут темы предстоящих политических контактов. Кроме этого, состоится обмен мнениями по некоторым международным вопросам.

Отмечается, что последний раз Лавров встречался с Хаависто 3 марта 2020 года в Хельсинки, а 12 августа у них был телефонный разговор. В декабре главы МИД обменялись посланиями по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Финляндией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что стало известно, когда Финляндия сможет открыть границы для российских туристов.

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