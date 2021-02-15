В Смольном отметили снижение числа больных коронавирусом, лечащихся на дому

В Петербурге сократилось число пациентов с коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях.

Об этом рассказали в городском штабе по противодействию коронавирусной инфекции. На сегодняшний день зарегистрировано 35 889 амбулаторных пациентов. Это на 16 процентов меньше, чем неделей ранее. На данный момент в городе развернуто 10 650 мест для заболевших. При этом занято лишь 3 588.

Также стало меньше людей, которые обратились за медицинской помощью: 473 местных жителя за неделю. Зафиксировано 1099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Петербурге зафиксировано 353103 случая заражения коронавирусом. Скончались 10463 человека. Выздоровело 267706 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19450 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России исследователи первыми в мире зарегистрировали тест, с помощью которого можно распознать наличие британского штамма коронавируса в организме.