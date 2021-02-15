Появились кадры черепов, похищенных плотником из Зоологического музея

Черепа из Зоологического музея. Фото: ГУ МВД РФ по Петербург и Ленобласти

Черепа из Зоологического музея. Фото: ГУ МВД РФ по Петербург и Ленобласти

В Василеостровском районе Петербурга задержали работника Зоологического института Российской академии наук. Мужчина подозревается в серии краж в особо крупном размере.

Преступные действия совершались в период с августа 2020 года по январь текущего. По данным следствия, из лаборатории института пропали 50 черепов. Среди краденного оказались черепа дымчатых леопардов, орангутанов и иных млекопитающих, которые представляют высокую историческую, научную и коммерческую ценность

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти, общая сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

Вором ценных черепов из института оказался местный плотник, работающий там. Оказалось, что мужчина уносил экспонаты и продавал их десятикласснику. В содеянном он признался. Большая часть похищенного была изъята полицейскими у одного из покупателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьника, который приобретал черепа у работника Зоологического института, опросили в качестве свидетеля.