Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю Фото: комитет по здравоохранению

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю Фото: комитет по здравоохранению

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова с 15 февраля возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Отмечается, что 198 коек перепрофилированы на прием больных по профилю гинекология, травматология (в состав отделения также войдут нейрохирургические койки), отоларингология, хирургия.

При этом в больнице сохраняются 362 койки для пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, пациентов с коронавирусом. Все они расположены в инфекционных боксированных отделениях стационара, находящихся в другом крыле здания, что обеспечивает изоляцию и разделение потоков пациентов.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 354196 случаев заражения COVID-19. Скончались 10512 человека. Выздоровело 269203 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за последнее время значительно сократилось количество коронавирусных больных, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.