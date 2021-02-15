Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю
Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю Фото: комитет по здравоохранению

Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова с 15 февраля возобновляет прием пациентов по хирургическому профилю. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Отмечается, что 198 коек перепрофилированы на прием больных по профилю гинекология, травматология (в состав отделения также войдут нейрохирургические койки), отоларингология, хирургия.

При этом в больнице сохраняются 362 койки для пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, пациентов с коронавирусом. Все они расположены в инфекционных боксированных отделениях стационара, находящихся в другом крыле здания, что обеспечивает изоляцию и разделение потоков пациентов.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 1093 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 354196 случаев заражения COVID-19. Скончались 10512 человека. Выздоровело 269203 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за последнее время значительно сократилось количество коронавирусных больных, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

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