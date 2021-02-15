Электричка насмерть сбила пьяного мужчину у станции Царское Село

Транспортные полицейские проводят проверку после гибели мужчины на железнодорожной станции Царское Село в Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по Северо-Западному федеральному округу. Все произошло поздним вечером 13 февраля на переезде у станции Царское село. Мужчина попал под колеса электрички Оредеж — Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что мужчина был пьян и, скорее всего, шел в магазин за «новой порцией зелья». Потерпевший начал переходить железнодорожные пути в неустановленном месте и на красный сигнал, когда на него неслась электричка. Машинист подавал сигнал большой громкости и экстренно затормозил, но наезда предотвратить не удалось.

Пешеход погиб на месте. Им оказался 30-летний житель поселка Торковичи Ленобласти. Полиция проводит проверку.

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