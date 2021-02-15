Каждый третий петербуржец крутит служебный роман

Служебный роман обычно никак не влияет на рабочий статус его участников. Фото: pixabay.com

Служебный роман обычно никак не влияет на рабочий статус его участников. Фото: pixabay.com

Каждый третий петербуржец из числа опрошенных заводил служебный роман на работе. Об этом рассказали специалисты сервиса по поиску работы и соискателей hh.

Чаще всего любовные связи на рабочем месте случаются у представителей из сферы закупок и высшего менеджмента, а также специалистов управления персоналом и ресторанно-гостиничного бизнеса. При этом, судя по результатам опроса, роман завязывается среди коллег из разных отделов.

Как сообщила пресс-служба HeadHunter Северо-Запад, реже всего служебные романы крутят юристы, представители сферы добычи сырья, работники научной сферы и начинающие специалисты.

Также выяснилось, что отношения на работе обычно никак не влияют на статус его участников, а вот 16% опрошенных не повезло и, одному из пары пришлось уволиться.

Кроме того, каждый второй служебный роман заканчивается расставанием. Однако для 15% опрошенных такие отношения привели к свадьбе, а вот 4% успели даже пожениться на коллеге и развестись.

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