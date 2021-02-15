Суд оставил под арестом петербургских предпринимателей, подозреваемых в мошенничестве с силовыми кабелями

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу заместителя генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексея Горячева и заместителя гендиректора ООО «НТ-Ком Инжиниринг» Евгения Осипова. Они подозреваются в мошенничестве.

По данным следствия, фигуранты действовали с сентября 2015 года по декабрь 2016. Мужчины организовали изготовление от имени ООО «Топфлор Северо-Запад», а в дальнейшем утверждение в АО «СПб электрические сети» проектно-сметной документации для строительства объектов капитального строительства «ПС 110 кВ «Намыв-2″ с КЛ 110 кВ» и «ПС 110 кВ «Петровская» с КЛ 110 кВ с завышенной стоимостью силового кабеля – не менее 167 207 322 рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, за указанный период деньги по договору подряда на сумму 1,477 млрд рублей были перечислены со счета АО на счет ООО «Меридиан», в том числе не менее 167 207 322 рублей, которыми соучастники распорядились по своему усмотрению.

Горячев пробудет под стражей до 10 апреля, Осипов – до 11 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спонсора ФБК Хоменко заочно арестовали по делу о мошенничестве.