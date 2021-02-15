Эксперты подтвердили улучшение эпидемиологической обстановки в Петербурге

Количество зараженных уменьшается с каждым днем, в связи с чем в городе многие медицинские учреждения возвращаются к плановой работе.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 февраля, подвели итоги недели. Эксперты отметили, что в городе улучшается эпидемиологическая обстановка, что позволяет некоторые медучреждениям вернуться к плановой работе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

К обычной работе вернутся Городская многопрофильная больница №2, Клиническая больница святителя Луки (149 коек), Городская больница №33 (110 коек) и Психиатрическая больница №1 им. П.П.Кащенко (250 коек).

Также будет законсервирован седьмой павильон в «Ленэкспо». Принимать коронавирусных пациентов будут только в пятом павильоне.

Судя по статистике, все больше людей выздоравливают и все меньше пациентов обращаются за помощью. Так, на этой неделе количество зараженных уменьшилось на 19% по сравнению с показателями двухнедельной давности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID.