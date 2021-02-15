В Петербурге инспектора ДПС посадили на восемь лет из-за взяток

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Фото: pixabay

Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Фото: pixabay

Мужчина отправится в колонию строгого режима, а также должен будет заплатить штраф.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 февраля, за решетку отправили бывшего инспектора ДПС, которого признали виновным в пяти эпизодах дела о получении взятки. Пушкинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что бывший сотрудник полиции также должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Его, помимо прочего, лишили звания «лейтенант полиции».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге экс-замдиректора ФСИН отправится в колонию за взятку в 710 млн рублей. По версии следствия, специалист взял деньги с подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты-2».