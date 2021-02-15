В Петербурге инспектора ДПС посадили на восемь лет из-за взяток

В Петербурге инспектора ДПС посадили на восемь лет из-за взяток
Мужчина отправится в колонию строгого режима на 8 лет. Фото: pixabay

Мужчина отправится в колонию строгого режима, а также должен будет заплатить штраф.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 февраля, за решетку отправили бывшего инспектора ДПС, которого признали виновным в пяти эпизодах дела о получении взятки. Пушкинский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенной пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что бывший сотрудник полиции также должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Его, помимо прочего, лишили звания «лейтенант полиции».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге экс-замдиректора ФСИН отправится в колонию за взятку в 710 млн рублей. По версии следствия, специалист взял деньги с подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взятка инспектор дпс новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге не будут застраивать берег Нижнего Суздальского озера
Малком получил травму и будет восстанавливаться минимум месяц
В Канаде считают «Спутник V» научным триумфом России
Путин назвал причину протестных настроений в России
В Петербурге инспектора ДПС посадили на восемь лет из-за взяток
В Петербурге заметили редкую птицу
Беглов не хочет спешить со снятием коронавирусных ограничений
Съемки «Дома-2» не возобновили из-за споров о цене шоу