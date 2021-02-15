Путин назвал причину протестных настроений в России

Президент считает, что всему причиной усталость граждан от пандемии коронавируса.

Президент России Владимир Путин прокомментировал несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что из-за пандемии коронавируса Россия столкнулась с рядом проблем. Граждане устали от ограничений и последствий мирового кризиса, поэтому чувствуют раздражение. Чтобы выплеснуть эмоции, люди выходят на митинги. Путин также уверен, что усталостью россиян пользуются, но не уточнил, кто именно.

Напоминаем, что россияне трижды выходили на митинги, чтобы поддержать Навального. Акции состоялись 2 февраля, 23 и 31 января. Несмотря на это, оппозиционера отправили за решетку более чем на два года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов раскритиковал Навального в связи с делом о клевете на ветерана. Губернатор уверен, что не может быть прав человек, который унижает старика.