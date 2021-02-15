Россия готова помочь Хорватии и предоставить вакцину от коронавируса

Россия готова помочь Хорватии и предоставить вакцину от коронавируса
Вакцина нужна, чтобы вернуться к спокойной жизни. Фото: Pixabay

Хорватия думает, как может принять препарат, чтобы при этом соблюсти законодательство ЕС.

Премьер-министр республики Андрей Пленкович заявил, что Россия выразила готовность поставить в Хорватию вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС. Проблема в том, что препарат пока не одобрили для использования на территории ЕС.

«Хорватским агентством лекарственных средств идет рассмотрение того, что можно сделать с юридической точки зрения, соблюдая законодательство ЕС»,

— заявил Пленкович.

Он ожидает, что разрешение получить удастся и тогда в Хорватии будут пользоваться российским препаратом. Главное, отметил премьер-министр, чтобы «Спутник V» был безопасным и эффективным.

Напоминаем, что вакцинация в стране началась 27 декабря 2020 года. Там используют Pfizer. Власти также сделали предзаказ на 5,9 млн доз вакцин производителей Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Канаде считают «Спутник V» научным триумфом России.

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