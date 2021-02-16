За сутки на коронавирус проверились более 12,5 тысяч жителей Петербурга

В Петербурге каждый день сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге каждый день сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay

В Петербурге продолжаются обследования на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки в лабораториях провели 12 649 тестов на коронавирус.

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. По данным оперативного штаба по борьбе с ковидом на 10 утра, за сутки горожане 7502 раза позвонили в службу 122, чтобы задать вопрос, связанный с пандемией COVID-19.

С октября в городе работают волонтеры, которые помогают находящимся на самоизоляции горожанам. За это время аккредитацию получили 1136 добровольцев. Они выполнили 5263 заявки, которые нуждающиеся петербуржцы оставляют по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Также с октября у пожилых, одиноких людей и многодетных семей есть возможность получить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы доставили 168 596 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ посоветовали сделать прививку даже переболевшим COVID-19.