Мошенники обманули ученого из Горного университета на 2 млн рублей

В Василеостровском районе Петербурга полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, жертвой которого стал сотрудник Горного университета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 15 февраля в полицию обратился 70-летний заведующий учебно-научной лабораторией Горного университета. Со слов потерпевшего, еще в июне 2020 года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и предложил принять участие в торговле на рынке ценных бумаг на одном из сайтов в интернете.

Мужчина согласился и встретился с курьером для передачи средств якобы на пополнение интернет-аккаунта. Таким образом мошенники заполучили 1 млн 940 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге инспектора ДПС посадили на восемь лет из-за взяток.