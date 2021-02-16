Более 90 тысяч петербуржцев получили высокотехнологичную медпомощь в 2020 году

Более 90 тысяч петербуржцев получили высокотехнологичную медпомощь в 2020 году
В Смольном подвели итоги года. Фото: pixabay.com

В Северной столице подвели итоги программы «Развитие здравоохранения в Петербурге». Несмотря на борьбу с пандемией, работа по другим профилям в 2020 году не останавливалась.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщают в Смольном, 93 тыс. горожан получили необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь.

«Продолжали свою работу онкологические, психиатрические и туберкулезные учреждения, родильные дома. Не прерывалось оказание медико-социальной помощи пожилым горожанам, а также паллиативной медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Таким образом, по итогам 2020 года были достигнуты плановые показатели по снижению младенческой и детской смертности, смертности от онкологических заболеваний и туберкулеза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что запасов вакцины в Петербурге хватит на 10 дней

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