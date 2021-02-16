В Петербурге лжеуполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана откусил ухо девушке в отеле

В Северной столице случилось странное происшествие в одном из отелей города. Из номера выскочила девушка с окровавленным ухом.

Как сообщает пресс-служба ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Санкт-Петербургу», ночью, 16 февраля, сработала кнопка сигнализации. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, который установил телесные повреждения у пострадавшей.

Оказалось, что их нанес ей 29-летний уроженец Дагестана, который приехал вместе с девушкой в отель на Лафонской улице. Дебошир показал стражам порядка удостоверение, – в нем было указано, что он «Уполномоченный комитета по молодежной политике Дагестана в Калининском районе. Однако в самой администрации такого сотрудника не припомнили.

Нарушителя доставили в отдел полиции, где он уже не стал показывать свою корочку. Также у него полицейские обнаружили пакетик с подозрительным зеленым веществом. На данный момент проводится проверка.

Девушка была доставлена в больницу с окровавленным ухом. Ее состояние уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за пожара в гостинице «Выборгская» эвакуировали людей.