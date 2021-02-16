В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых ковид-пациентов

За минувшие сутки в России выявили менее 14 тыс. инфицированных Covid-19. Такой низкий показатель зафиксирован впервые с 10 октября 2020 года.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период скончались 459 ковид-пациентов. Выздоровели за сутки 17 627 человек.

Всего в стране зафиксировано 4 099 323 случая заражения новой инфекцией

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ не знают, когда закончится пандемия коронавируса. По словам представителей организации, для определения соответствующих сроков нужно несколько критериев.